Fenerbahçe'den forvete sürpriz hamle! 96 milyon euroluk golcü...

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Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da lider konumda yer alıyor.

10'u Süper Lig, 9'u UEFA Konferans Ligi olmak üzere 19 maç yenilgi ve beraberlik yüzü görmeyen Kanarya'nın bu serisini Trabzonspor bozmuştu.

Karadeniz temsilcisi Kadıköy'de çıktığı 11. hafta maçında rakibini 3-2 mağlup ederek dev seriye nokta koymuştu. Ardından Konferans Ligi'nde Ludogorets'e konuk olan temsilcimiz 2-0 yenilerek Avrupa'da da ilk kaybını almıştı.

Ligimizde ise 12. haftada Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan İsmail Kartal ve öğrencileri aldıkları 1 puana rağmen liderliğe yükseldi. 12 haftada 31 puan toplayan Fenerbahçe, aynı puanda olan ezeli rakibi Galatasaray'ın averaj fazlasıyla üstünde 1. sırada yer alıyor.

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Akılalmaz transfer

Sabah'ın haberine göre ara transfer dönemi için şimdiden hazırlıklara başlayan Fenerbahçe, duyanları şaşkına çevirecek bir transfere imza atabilir. Timo Werner bu yaz düzenlenecek olan EURO 2024'te Almanya Milli Takımı ile mücadele etmeyi çok istiyor.

Ancak yıldız futbolcu, takımı Leipzig'te bu sezon hedeflediği kadar forma şansı bulmakta çok zorlandı. 27 yaşındaki hücumcu bu durumdan duyduğu rahatsızlığı kulüple paylaştı, ara transfer döneminde ayrılması için kendisine yeşil ışık yakıldı.

Bu gelişmenin ardından Timo Werner ile ilgili transfer iddiaları çıkmaya başladı. Avrupa basınında yer alan dedikodulara göre başarılı hücum oyuncusuyla ilgili iddialar tavan yaptı. Fenerbahçe'nin de Werner için harekete geçebilecek takımlardan biri olduğu kaydedildi.

Leipzig, Alman hücumcuyu sezon sonuna kadar kiralamaya sıcak bakıyor. Bu seçenek, Sarı-Lacivertliler için son derece cazip. Şartlar uygun olursa Fenerbahçe, Werner için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunabilir.

Alman yıldız, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Kanatlarda Tadic ve İrfan Can Kahveci'yle, forvette Dzeko ile rekabete girebilir.

Pres konusunda lig standartlarının çok üstünde olan Werner, yüksek fizik gücü ve süratiyle İsmail Kartal'a ofansif anlamda birçok konuda alternatif sunabilecek bir oyuncu.

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96 milyon euro ödendi

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi Kupası, FIFA Kulüpler Şampiyonu Kupası, UEFA Süper Kupa, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası ve Konfederasyon Kupası bulunan Werner için yüksek bonservis bedelleri ödendi. Alman yıldız önce Stuttgart'tan RB Leipzig'e 23 milyon Euro'ya, RB Leipzig'den Chelsea'ye 53 milyon Euro'ya, ardından Chelsea'den RB Leipzig'e 20 milyon Euro'ya transfer oldu.

KULAKLARI DOLMABAHÇE'YE DAYANAMAMIŞTI

2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan Leipzig'te Timo Werner, Dolmabahçe'deki tribünler önünde zor anlar yaşamıştı.

Temsilcimizin 2-0 kazandığı karşılaşmada Werner, oluşan tribünlerdeki müthiş ses sonrası rahatsız olup oyundan çıkmıştı. Alman yıldızın sahada denge ve konsantrasyon kaybı yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Maç içinde Leipzig doktoru Werner'e kulak tıkacı da verirken bu da işe yaramamış ve oyuncu 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.