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Fenerbahçe'den Fırat Aydınus’a penaltı öfkesi
Ülker Stadı'nda Başakşehir'le karşılan Fenerbahçe'de Enner Valencia, maçın son bölümlerinde yerde kalırken teknik heyet penaltı bekledi. Hakem Aydınus'a yapılan sert itirazlar sonrası Volkan Demirel sarı kart gördü.
Maçta uzatmanın sonlarında Valencia ceza alanı çizgisi üzerinde Crivelli ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.
Valencia acı içinde kıvranırken bir süre devam eden oyun durunca F.Bahçe Fırat Aydınus’a penaltı itirazında bulundu.
VAR’dan da herhangi bir uyarı gelmezken Volkan Demirel itirazdan sarı kart gördü.
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