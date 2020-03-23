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GeriFutbol Fenerbahçe'den Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı
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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 22:30,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'den Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı

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Fenerbahçe'den Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı
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Fenerbahçe Kulübü, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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