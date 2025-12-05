×
Fenerbahçe'den ertelenen Olympiakos maçı için açıklama! 'Zaman ve emek kaybı var'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 15:28

Euroleague'in 14. haftasındaki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı, müsabakanın oynanacağı salonun çatısının akması sebebiyle ertelenmişti. Konu ile ilgili Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, açıklamalarda bulundu.

Euroleague'de Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması olumsuz hava koşulları sonucunda parkeye su damlaması sebebiyle oynanamamıştı. 

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili Euroleague’den yapılan açıklamada, Pire’deki olumsuz hava şartları nedeniyle mücadelenin ertelendiği belirtilmişti. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulüp televizyonuna süreçle ilgili bilgi verdi. 

Cem Ciritci'nin açıklamaları şu şekilde:

"MAÇIN YARIN (BUGÜN) OYNANMASI İLE İLGİLİ ÖNERİDE BULUNDUK"

“Maçtan iki saat önce EuroLeague yetkilileri bize, ‘Maçın olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunanistan hükümetinin almış olduğu güvenlik kararı sebebiyle iptal edildiğini ve ileri bir tarihe ertelendiğini” söyledi. Biz de harekete geçtik ve tüm yetkililerle görüştük. En azından maçın yarın (bugün) oynanması ile ilgili öneride bulunduk.

"ZAMAN VE EMEK KAYBI VAR"

Fakat aynı şehrin takımlarının (Olympiacos- Panathinaikos) aynı gün içerisinde maç yapamayacağından dolayı bu önerimiz reddedildi. Ki geçmişte bu tür majör durumlarda Anadolu Efes ile bizim aynı tarihlerde maç yapmışlığımız var. Türkiye’den buraya geldik, zaman ve emek kaybı var. Maçın cumartesi oynanması için başka bir teklif götürdük. Bu teklif de Olympiacos- AEK maçı sebebiyle kabul görmedi. O maçın ertelenmesi söz konusu olabilirdi fakat AEK’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki maçı sebebiyle ertelenemeyeceğini söylediler.

"EĞER O MAÇ OYNANIRSA BU GÜVENLİKLE İLGİLİ BİR DURUM DEĞİL"

Bütün önerilerimiz bu şekilde reddedildi. Bu akşam Panathinaikos -Valencia maçı var. Bu akşamı merakla bekliyoruz. Bugün de hava şartları dünden farksız değil. Aynı hava şartları var. Dün maçın iptal olmasının nedeni taraftarların güvenliği. Hükümetin almış olduğu bir karar. Bugün ne değişecek, o maç oynanacak? Eğer o maç oynanırsa bu güvenlikle ilgili bir durum değil.

Olympiacos salonundaki su sızıntısından kaynaklanan bir durum. Zaten sabah gerekli yazışmaları yaptık. EuroLeague’e itirazımızı da belirttik. Bu akşamki maçın takipçisi olacağız. Bu bize gösterge olacak. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama onlar satranç oynamak istiyorlarsa biz satrançta da iyiyizdir”

