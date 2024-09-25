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Fenerbahçe'den Ergin Ataman'ın derbi göndermesine ilk tepki: "Aşağılık hareket"

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#Ergin Ataman#Fenerbahçe#Burak Kızılhan
Fenerbahçeden Ergin Atamanın derbi göndermesine ilk tepki: Aşağılık hareket
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 12:23

Fenerbahçeli yöneticiler, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın Galatasaray ile karşılaştıkları maç sonrası tribünlere derbi maçın skorunu yapmasına tepki gösterdi.

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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından tribünlere Fenerbahçe derbisinin skoru olan 3-1'i eliyle göstererek bir göndermede bulundu. Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden sert açıklamalar geldi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, konuya dair açıklama yaparken, "Milli Takım hocası kimliğine yakışmayan ismini bile anmak istemediği o şahsın hareketiyle ilgili, bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili. Kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililerle görüştük. Tüm camiamızın için rahat olsun. Gerekli aksiyonları alacağız ve duyuruları da çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu üyelerinden Kemal Danabaş ise, "Sekreterimiz gerekenleri söyledi. Bir cümle de ben etmek istiyorum; bu aşağılık tavrı koyan zihniyet, bu aşağılık tavrı ortaya koyan zihniyet Fenerbahçe’ye saygısızlık yapılamayacağını görecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

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ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA: FENERBAHÇE CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ergin Ataman, Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Ataman'ın açıklaması şöyle;

Fenerbahçeden Ergin Atamanın derbi göndermesine ilk tepki: Aşağılık hareket

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#Ergin Ataman#Fenerbahçe#Burak Kızılhan

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