Fenerbahçe'den Ergin Ataman'ın derbi göndermesine ilk tepki: "Aşağılık hareket"

Haberin Devamı

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından tribünlere Fenerbahçe derbisinin skoru olan 3-1'i eliyle göstererek bir göndermede bulundu. Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden sert açıklamalar geldi.



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, konuya dair açıklama yaparken, "Milli Takım hocası kimliğine yakışmayan ismini bile anmak istemediği o şahsın hareketiyle ilgili, bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili. Kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililerle görüştük. Tüm camiamızın için rahat olsun. Gerekli aksiyonları alacağız ve duyuruları da çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu üyelerinden Kemal Danabaş ise, "Sekreterimiz gerekenleri söyledi. Bir cümle de ben etmek istiyorum; bu aşağılık tavrı koyan zihniyet, bu aşağılık tavrı ortaya koyan zihniyet Fenerbahçe’ye saygısızlık yapılamayacağını görecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA: FENERBAHÇE CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ergin Ataman, Fenerbahçe camiasından özür diledi.



Ataman'ın açıklaması şöyle;