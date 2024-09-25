Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a cevap ve milli takım kararı: Sporcu göndermeyeceğiz!

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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından tribünlere Fenerbahçe derbisinin skoru olan 3-1'i eliyle göstererek bir göndermede bulundu. Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden sert açıklamalar geldi.



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, konuya dair açıklama yaparken, "Milli Takım hocası kimliğine yakışmayan ismini bile anmak istemediği o şahsın hareketiyle ilgili, bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili. Kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililerle görüştük. Tüm camiamızın için rahat olsun. Gerekli aksiyonları alacağız ve duyuruları da çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu üyelerinden Kemal Danabaş ise, "Sekreterimiz gerekenleri söyledi. Bir cümle de ben etmek istiyorum; bu aşağılık tavrı koyan zihniyet, bu aşağılık tavrı ortaya koyan zihniyet Fenerbahçe’ye saygısızlık yapılamayacağını görecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

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ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA: FENERBAHÇE CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ergin Ataman, Fenerbahçe camiasından özür diledi.



Ataman'ın açıklaması şöyle;

FENERBAHÇE AÇIKLADI: MİLLİ TAKIMA SPORCU GÖNDERMEME KARARI

Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın özür dilemesinin kulüp tarafından yok sayıldığını ve A Milli Basketbol Takımı'na sporcu gönderme kararı alındığını açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları “Milli Takım Başantrenörlüğü” saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

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Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;

‘saygınlık, tarafsızlık gibi’ olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz.

Fenerbahçe'nin A Milli Erkek Basketbol Takımı havuzunda bulunan basketbolcuları şu şekilde;

Melih Mahmutoğlu

Tarık Biberovic

Metecan Birsen

Sertaç Şanlı

Erten Gazi