Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu planı! Bir ilk olacak

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de bu sezon kaptanlık yapan, futbolu bırakacağını net olarak açıklamasa da, kurduğu cümlelerde aktif futbol hayatını bu yıl noktalamayı planladığını açığa vuran Emre Belözoğlu’nun gelecek sezon idari menajerlikle sportif direktörlüğün harmanlanmış bir modelini sahaya yansıtacağı tahmin ediliyor. Milan’da Paolo Maldini, Benfica’da Rui Costa, Ajax’ta Van der Sar ve Marc Overmars efsane oldukları kulüplerine sportif direktör olarak hizmet verirken, Emre de bu akımın Türkiye’deki temsilcisi olacak.

Tüm sorumluluğu sırtlanacak

Avrupa'daki örnekleri gibi kulübede oturmayıp, protokol veya kulübe arkasındaki tribünde maçları takip etmesi beklenen Emre, her türlü sorumluluğu da sırtlayacak. Futbolun içinden geldiği için her soruna vakıf olan, tecrübesi sayesinde dünyada vitrini olan tecrübeli oyuncu, yepyeni bir anlayışla takımda futbolcular ve yönetim arasında köprü olacak. Belözoğlu, hem futbolcuların dilinden anlayan bir ağabey olarak hem de transferde tek yetkili isim olarak F.Bahçe’ye hizmet verecek.

Kulüp 'evladına' güvenecek

Giuliano Terraneo ve Damien Comolli ile sportif direktörlükte hüsran yaşayan yönetim, bu acı tecrübelerin ardından tek çıkışı, ‘kulübün evladı’ olarak görülen, sarı lacivertlilerde efsane olmuş bir isimde görüyor. Bu konuda kararlı olan yöneticilerin, bu fikiri Emre’ye ilettikleri de gelen haberler arasında... Camiaya hizmet için her görevi almaya hazır olduğunu söyleyen Emre’nin de bu konuya sıcak baktığı ve yeni görevi için şimdiden fikir alış verişlerine başladığı konuşuluyor.