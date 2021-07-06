Fenerbahçe'den Edin Dzeko'ya inanılmaz teklif! La Gazzetta dello Sport duyurdu - Son Dakika Transfer Haberleri..

Son Dakika... Roma'nın dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko'nun adı Fenerbahçe ile anılıyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Fenerbahçe, Roma’dan ayrılması gündemde olan Edin Dzeko’ya ciddi bir teklif götürdü.

Bilindiği gibi Roma’yla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki oyuncu yılda 7.5 milyon euro kazanıyor.

İLK YIL GARANTİ ÜCRET, KALAN 2 YIL MAÇ BAŞI PARA

Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna kadar beklemesi durumunda Dzeko’ya önümüzdeki sezon Roma’da kazanacağı 7.5 milyon euro’yu garanti eden 3 yıllık bir sözleşme önereceği iddia edildi.

Habere göre; sarı lacivertlilerin Dzeko’ya sunduğu ödeme planında yıldız forvet ilk yıl 7.5 milyon euro sabit ücret alacak. Sonraki iki yıl ise maaşı oynadığı maç sayısına bağlı değişecek.

MOURİNHO İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Geçtiğimiz günlerde Roma’ya gelen ve şehirde taraftarların büyük ilgisiyle karşılanan Mourinho, Edin Dzeko ile bir görüşme yapacak. Karşılıklı olarak beklentilerini birbirleriyle paylaşacak olan ikili, Dzeko’nun kulüpteki geleceğini ve Mourinho’nun planlarındaki yerini konuşacak.

Roma’nın, Dzeko’nun ayrılması durumunda Manchester United forması giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani’yi listesine aldığı ifade edildi.

Dzeko geçen sezon Roma formasıyla Serie A’da 37 maçta 13 gol atmıştı.