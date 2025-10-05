×
Fenerbahçe'den Ederson için sakatlık açılaması!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 19:14

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson'un arka adelesinde kanama tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, sakatlanarak Brezilya Milli Takım kadrosundan çıkarılan Ederson'un sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. 

Sarı - lacivertli ekip, tecrübeli file bekçisinin arka adelesinde kanama tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

