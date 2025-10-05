Fenerbahçe'den Ederson için sakatlık açılaması!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, sakatlanarak Brezilya Milli Takım kadrosundan çıkarılan Ederson'un sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Sarı - lacivertli ekip, tecrübeli file bekçisinin arka adelesinde kanama tespit edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."