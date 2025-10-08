×
Voleybol Haberleri

Fenerbahçe'den Eda Erdem, Ana Cristina ve sakatlık açıklaması

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 11:40

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eda Erdem ve Ana Cristina'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sakatlıklara ilişkin bilgilendirme mesayı yayınladı.

Sarı lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Sporcularımızdan Takım Kaptanımız Eda Erdem, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle, Ana Cristina ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

