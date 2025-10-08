Fenerbahçe'den Eda Erdem, Ana Cristina ve sakatlık açıklaması

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sakatlıklara ilişkin bilgilendirme mesayı yayınladı.

Sarı lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Sporcularımızdan Takım Kaptanımız Eda Erdem, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle, Ana Cristina ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.