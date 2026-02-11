×
Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması! 'Son imzasını atıyor'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Eda Erdem#İmza Töreni
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 12:20

Fenerbahçe Medicana, Eda Erdem için 13 Şubat Cuma günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Eda Erdem için cuma günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem

Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor.

Bu imza bir veda değil; bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi.

Kulübümüzle özdeşleşen duruşu, liderliği ve örnek kariyeriyle bir efsaneye dönüşen Eda Erdem’in imza töreni; Başkanımız Sadettin Saran ve Genel Sekreterimiz Orhan Demirel’in katılımlarıyla, 13 Şubat Cuma günü saat 15.00’te, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir."

