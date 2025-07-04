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Fenerbahçe'den Duran sonrası çifte transfer bombası! Bir PSG'den bir Bayern Münih'ten

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#Transfer#Fenerbahçe#Asensio
Fenerbahçeden Duran sonrası çifte transfer bombası Bir PSGden bir Bayern Münihten
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 07:00

Sarı lacivertlilerin Asensio’ya 7-8 milyon Euro ücret önerdiği, PSG’ye satın alma opsiyonu olarak 15 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Kinsey Coman için Bayern’e de kiralama teklifi sunuldu.

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Jhon Duran’ın sözleşmesini 2 yıla çıkarmak için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarında hız kesmezken PSG’li Marco Asensio ve Bayern Münih’li Kingsley Coman konusundaki ilgisini de sürdürüyor.

Sarı lacivertli yönetim hem PSG hem de Asensio ile görüşürken teknik direktör Jose Mourinho da oyuncuyu ikna etmek için devreye girdi.

29 yaşındaki İspanyol yıldızın öncelikli tercihinin La Liga’ya geri dönmek olduğu öğrenilirken Fenerbahçe’nin oyuncuya 7-8 milyon Euro ücret önerdiği, bonservis sahibi PSG’ye satın alma opsiyonu olarak 15 milyon Euro teklif yaptığı gelen bilgiler arasında.

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THOMAS PARTEY, AMRABAT'A BAĞLI

Sarı-lacivertli ekip Fransız sol kanat Kingsley Coman için Bayern Münih’in kapısını çaldı. Bayern Münih‘te 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Kingsley Coman için 40 milyon Euro bonservis bedeli istendiği. Fererbahçe’nin kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi.

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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ın 12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda kalırken orta sahaya takviye Faslı yıldızın takımdan ayrılmasına bağlı. Sarı lacivertliler, Amrabat ile olası bir vedalaşma durumunda Arsenal’den ayrılarak serbest kalan Ganalı ön libero Thomas Partey’i düşünürken, oyuncuya 4 milyon Euro yıllık ücret önerildiği de gelen bilgiler arasında.

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#Transfer#Fenerbahçe#Asensio

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