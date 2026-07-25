×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’den Dominik Livakovic açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Livakovic#Transfer
Fenerbahçe’den Dominik Livakovic açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 18:11

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic için başka bir kulüpten teklif almadıklarını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ve Olympiakos'tan resmi transfer teklifi almadıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Girona ve Dinamo Zagreb takımlarında kiralık olarak geçiren futbolcumuz Dominik Livakovi için basına yansıyan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edildiği gibi Dinamo Zagreb ve Olympiakos kulüplerinden, haberlerde belirtilen rakamlarda kulübümüze ulaşmış herhangi bir resmi teklif bulunmamaktadır" denildi.

Gözden KaçmasınGençlerbirliğinden İrfan Can Eğribayat açıklaması: Fenerbahçenin kararını bekliyoruzGençlerbirliği'nden İrfan Can Eğribayat açıklaması: 'Fenerbahçe'nin kararını bekliyoruz!'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Livakovic#Transfer

BAKMADAN GEÇME!