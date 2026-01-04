Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e Livakovic reddi!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, sezon başında Girona’ya kiraladığı kaleci Dominik Livakovic’i kadrosuna katmak isteyen Dinamo Zagreb’e olumsuz yanıt verdi...

Hırvatistan medyasından İndex HR’de yer alan habere göre Dinamo Zagreb, yılda 3 milyon 300 bin Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcunun ücretinin küçük bir miktarını karşılamayı teklif etti. Ancak Fenerbahçe bu öneriyi reddetti.

Diğer yandan Girona’da hiç oynayamayan Livakovic’in 2026 Dünya Kupası’na katılacak Hırvatistan Milli Takımı’ndaki yerini kaptırmamak için İspanyol ekibinden ayrılmaya karar verdiği belirtildi. Bazı İtalyan kulüplerinin Livakovic’in ücretinin yarısını üstlenmeye hazır oldukları ve sözleşmesine satın alma opsiyonu koymayı da kabul ettikleri öğrenildi.