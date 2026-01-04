×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e Livakovic reddi!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Livakovic#Dinamo Zagreb
Fenerbahçeden Dinamo Zagrebe Livakovic reddi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 07:00

Hırvat kulübün kiralamak için yaptığı teklif yetersiz bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, sezon başında Girona’ya kiraladığı kaleci Dominik Livakovic’i kadrosuna katmak isteyen Dinamo Zagreb’e olumsuz yanıt verdi...

Hırvatistan medyasından İndex HR’de yer alan habere göre Dinamo Zagreb, yılda 3 milyon 300 bin Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcunun ücretinin küçük bir miktarını karşılamayı teklif etti. Ancak Fenerbahçe bu öneriyi reddetti.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Anthony Musabayı resmen duyurduFenerbahçe, Anthony Musaba'yı resmen duyurdu!Haberi görüntüle

Diğer yandan Girona’da hiç oynayamayan Livakovic’in 2026 Dünya Kupası’na katılacak Hırvatistan Milli Takımı’ndaki yerini kaptırmamak için İspanyol ekibinden ayrılmaya karar verdiği belirtildi. Bazı İtalyan kulüplerinin Livakovic’in ücretinin yarısını üstlenmeye hazır oldukları ve sözleşmesine satın alma opsiyonu koymayı da kabul ettikleri öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Livakovic#Dinamo Zagreb

BAKMADAN GEÇME!