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Fenerbahçe'den Dilan Polat kararı!

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#Fenerbahçe#Dilan Polat#Engin Polat
Fenerbahçeden Dilan Polat kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 13:10

Fenerbahçe Kulübü, voleybol takımlarının sponsorlarından Dilan Polat ile Engin Polat hakkındaki suçlamalar ve gözaltı kararı nedeniyle hukuki yollara başvurma kararı aldı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, bu sezonun başında kadın voleybol takımına tayt arkası sponsoru olan Dilan Polat ve erkek voleybol takımı forması kol sponsoru olan Engin Polat For Men için hamle yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin kadın ve erkek vnoleybol takımları, Polat çiftinin markalarıyla 1 sezonluk anlaşmaları altına imzalarken; Dilan Polat ile Engin Polat hakkındaki suçlamalar ve gözaltı kararı nedeniyle hukuki yollara başvuruyor...

Sarı lacivertli kulüp, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal etmek için hukuki girişimlere başladı. Tarafların bu konuda görüşme yaptığı, hukuki sürecin sonuna kadar sponsorluğun beklemeye alındığı ifade edildi.

Bu gelişme sonrası gözler Fenerbahçe Kulübü'nün konuyla ilgili yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.

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#Fenerbahçe#Dilan Polat#Engin Polat

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