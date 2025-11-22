Fenerbahçe'den dev transfer bombası! Yönetim, Lewandowski için ilk adımı attı

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Barcelona’nın dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski ile ilk sıcak teması kurdu.

LEWA 2.5 YILLIK KONTRAT İSTEDİ

Ocak ayında kadrosuna bir golcü katmak isteyen sarı lacivertlilerin hedefinin birinci sırasında bulunan Lewandowski’ye yönetimin 1.5 yıllık bir teklif ilettiği ancak Polonyalı yıldızın ise 2.5 yıllık kontrat istediği öğrenildi. Dünya futbolunun en tanınan golcüleri arasında olsa da 37 yaşında olduğu için artık bu sezon ilk 11’e girmekte zorlanan Lewandowski’nin Ocak ayında Katalan ekibiyle bir yol ayrımına girmesi muhtemel görünüyor.

KADRODA YER AÇILMASI GEREKİYOR

Ülkesi Polonya ile kariyerinin son Dünya Kupası heyecanını yaşamak isteyen ünlü golcünün yaz ayına kadar sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği biliniyor.

Milli Takımımız gibi play-off eşleşmelerinden Dünya Kupası’na bilet almak isteyen Polonya, Arnavutluk’la oynayacağı maçı geçerse Ukrayna-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Devre arasında bir sol stoper de almak isteyen Kanarya’nın hem savunmaya hem de Lewandowski’ye yer açabilmek için 2 isimle vedalaşması gerekiyor. Youssef En-Nesyri’ye gelmesi muhtemel tekliflerin değerlendirilmesi ve Szymanski’yle de vedalaşılması bekleniyor

TORUNOĞULLARI: TRANSFERLERE ÇALIŞIYORUZ

Yönetici Ertan Torunoğulları da Süper Kupa kura çekiminde transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya “transfer dönemine daha çok var. Bizim çok önemli iki maçımız var. Rizespor maçı var, Avrupa maçı var. Fenerbahçe büyük bir camia, sürekli transfer çalışması olur. Transfer çalışmaları olur. Şu anda birinci önceliğimiz Rizespor ve Ferencvaros maçları. Transfer dönemi geldiğinde konuşuruz. Zaten gündemde her gün Fenerbahçe. Sizler yazıyorsunuz, 3-4 futbolcu alıyoruz. Şu anda Avrupa’da bütün futbolcuları aldık (Gülerek). Tabii ki Fenerbahçe transfer çalışmalarını yapıyor” yanıtını verdi.