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Fenerbahçe'den dev gelir hedefi: Kadroda milyon euroluk revizyon

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#UEFA Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçeden dev gelir hedefi: Kadroda milyon euroluk revizyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 19:08

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken kadroda ciddi bir değişim planlıyor. Yönetim, birçok futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, kadro yapılanmasını kısa süre içinde netleştirmeyi hedeflerken, takımdan ayrılacak isimlere odaklandı.

ÇOK SAYIDA AYRILIK GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli yönetimin, birçok oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor. Özellikle kadroda düşünülmeyen isimler için gelen teklifler değerlendirilmeye alındı.

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GÖZLER KİRALIKTAN DÖNEN FUTBOLCULARDA

Yönetim, sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat ve Diego Carlos gibi futbolculardan önemli bonservis gelirleri elde etmeyi hedefliyor. Bu oyuncular için gelecek tekliflere sıcak bakılıyor.

ARCHIE BROWN İÇİN YENİ TEKLİF BEKLENTİSİ

Fenerbahçeden dev gelir hedefi: Kadroda milyon euroluk revizyon

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Fenerbahçe’de yabancı bir sol bek takviyesi gündemde. Bu doğrultuda ise geçtiğimiz yaz transfer edilen Archie Brown'a gelen teklifler değerlendirilecek. Nottingham Forest’ın daha önce Brown için 16 milyon avroluk teklifin reddedilmesinin ardından İngiliz kulübünden yeni bir hamle bekleniyor.

OOSTERWOLDE İÇİN 25 MİLYON EURO

Fenerbahçeden dev gelir hedefi: Kadroda milyon euroluk revizyon

Jayden Oosterwolde’ye gelen tekliflerin de yönetimin gündeminde olduğu öğrenildi. Hollandalı futbolcunun satışından en az 25 milyon avro bonservis geliri hedefleniyor.

Kadro rotasyonunda iki sol stoper takviyesi isteyen Fenerbahçe, Oosterwolde’nin ayrılığı halinde bu bölgeye iki transfer yapmayı planlıyor. Bu isimlerden en az birinin yabancı ve tecrübeli bir oyuncu olması bekleniyor.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ BEKLENİYOR

Yönetimin, Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze maçları öncesinde birkaç transferi daha sonuçlandırmayı planlıyor.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#UEFA Şampiyonlar Ligi

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