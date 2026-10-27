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Fenerbahçe'den derbideki olaylarla ilgili TFF'ye çağrı: 'Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!'

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçeden derbideki olaylarla ilgili TFFye çağrı: Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 15:11

Fenerbahçe, dün akşam Galatasaray'la oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylarda futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunulduğunu belirterek, TFF'ye 'Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır' çağrısında bulundu.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dün akşam RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği derbi sonrası kavga çıktı.

Hem sahada hem soyunma odasına giden koridorlarda yaşanan fiziki arbede ve sözlü münakaşaların ardından Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe'de ise Archie Brown kırmızı kart gördü.

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Sarı-lacivertli kulüp, resmi İnternet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamayla yaşananlara tepki göstererek TFF'ye çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.

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Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.

Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır.

Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır."

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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