Fenerbahçe'den derbi sonrası ofsayt kararına tepki! Ozan'ın iptal edilen golü...

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan ve liderliği ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından çok tartışılan Ozan Tufan'ın gol pozisyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Karşılaşma 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile devam ederken sarı lacivertliler 75'te Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Ozan'ın kafa golüyle skoru 1-1 getirdi.

Golün ardından santra atışını bekleten hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrasında Ozan Tufan'ın ofsaytta olduğunu belirtip golü iptal etti.

Çakır'ın kararına Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet itiraz etse de karar değişmedi ve maçın sonucu 1-0 Galatasaray lehine sonuçlandı.

Ozan Tufan'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü sosyal medyada büyük tartışma yaratırken karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç ve Erol Bulut da golün ofsayt olmadığını belirtti.

FENERBAHÇE'DEN VAR TEPKİSİ

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı.