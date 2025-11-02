Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaş'a üst üste gönderme! '2 avans 3'te biter!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.

Dolmabahçe'de 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran’ın golleriyle maçı 3-2 kazandı.

'2 AVANS 3'TE BİTER!'

Maçın tamamlanmasıyla Fenerbahçe sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlar geldi.

İlk olarak maç sonucunu paylaşan Fenerbahçe, sonuç paylaşımına 2 avans 3'te biter' notunu düştü.

'FE NER BAH ÇE'

Ardından 'FE NER BAH ÇE' başlığıyla boğazda gezen bir geminin yer aldığı video paylaşan sarı - lacivertiler, 'Bu inkar edilemez bir gerçektir: Boğazın tek hakimi vardır ve o da Fenerbahçe'dir' ifadelerine yer verdi.

'BEŞİKTAŞ TARAFTARI 3! 3! 3!...'

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun Fatih Sultan Mehmet'e benzetildiği bir görseli "Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz" notuyla paylaştı.

Fenerbahçe'nin İngilizce sosyal medya hesabı da boş kalmadı. Jhon Duran'ın gol sevincinden kareler paylaşıldığı posta "Beşiktaş taraftarları “3! 3! 3!” diye tezahürat yapmaya başladığı anda maçın kaderi değişti." ifadelerine yer verildi.

'SAHİLDE HARİKA BİR GECE'

Paylaşımlarına son gaz devam eden Fenerbahçe, Beşiktaş stadının panoramik görüntüsünün yer aldığı ve bir kartal anahtarlığının sallandırıldığı bir video daha paylaştı. Sarı - lacivertli kulüp, bu paylaşıma 'Sahilde harika bir gece' başlığını attı.

Domenico Tedesco'nun ata bindiği bir fotoğraf paylaşan kulüp, "Beşiktaş Park" dedi.

Fenerbahçe son olarak "Oyun Başlamadan Bitti" notuyla bir video daha paylaştı.