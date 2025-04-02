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Fenerbahçe'den derbi öncesi taraftara çağrı: 'Son düdüğe kadar takımın yanında olacağız'

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçeden derbi öncesi taraftara çağrı: Son düdüğe kadar takımın yanında olacağız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 16:07

Fenerbahçe bu akşam oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara tribünde tek ses olma çağrısında bulundu.

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Fenerbahçe, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'den "BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI: SEN BU TAKIMIN RUHUSUN!" başlığıyla paylaşılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam binler tribünde, milyonlar kalplerde! Hep beraber kenetleneceğimiz bir mücadele bizi bekliyor.

Sahada terinin son damlasına kadar savaşacak Takımımız için en önemli şey senin varlığın!

Bu akşam Kadıköy sarı lacivert olacak,

Saracoğlu sevgimizle,

Gökyüzü sesimizle çınlayacak!

Tribünün sesi Takımımızı sarıp sarmalayacak!

Göğsümüzde arma Fenerbahçe aşkımızla çarpacak!

90 dakika boyunca aklımız düşüncemiz bir, yüreğimiz bir: Sadece Fenerbahçe!

İlk düdükle birlikte kalbimiz sahada atacak, her pasta, her ikili mücadelede biz de orada olacağız.

Son ana kadar hep birlikte!

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Unutma! Sen bu takımın ruhusun!

Takım Taraftar birlikte odaklanacak, galibiyet için sonuna kadar savaşacağız…

Bugün omuz omuza, son düdüğe kadar takımın yanında olacağız…"

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