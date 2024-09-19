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Fenerbahçe’den derbi öncesi "karaborsa bilet" açıklaması! "Kombineleri iptal edilmiştir..."

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#Fenerbahçe#Karaborsa Bilet#Galatasaray
Fenerbahçe’den derbi öncesi karaborsa bilet açıklaması Kombineleri iptal edilmiştir...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 12:02

Fenerbahçe Kulübü Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi karaborsada satılan biletler hakkında bir açıklama yayımladı.

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Fenerbahçe, derbi öncesi karaborsada dolaşımda olan biletler hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler yapılan açıklamada, "Kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelesi, Fenerbahçe – Galatasaray müsabakası öncesinde de devam etmektedir. Bu kapsamda; resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler, bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırı şekilde 3. kişilere karaborsa ortamında satış yapan veya müsabakalara başka kişi passolig kartlarıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlere devam edilecek olup; bu uygulamaya maçın başlama saatine kadar devam edilecektir. Karaborsa suçtur. Futbolda yasal olmayan faaliyetlerin önüne geçmek, karaborsaya engel olmak ve amacı Fenerbahçemizi desteklemek olan taraftarlarımızın, maç biletlerine resmi satış fiyatları üzerinden erişimini sağlamak adına tavrımız kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verdi.

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#Fenerbahçe#Karaborsa Bilet#Galatasaray

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