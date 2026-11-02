Fenerbahçe'den derbi galibiyeti sonrası Galatasaray'a gönderme!

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Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi altıncı hafta maçında Galatasaray Daikin’e konuk oldu. 22-25, 18-25, 18-25 setler sonunda derbi maçından 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, namağlup ünvanını korudu. Galatasaray Daikin, 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada Arina Fedorovtseva 16, Melissa Vargas 15, Sinead Jack-Kısal 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan isimler oldu.

Fenerbahçe Medicana'da Eda Erdem ve Gizem Örge'nin karşılaşma sonrası kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:

"LİGDE NAMAĞLUP İLERLEMEK TABİİ Kİ BİZİ MOTİVE EDİYOR"

Eda Erdem: "Güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirten Kaptanımız Eda Erdem, “Maç güzel geçti. 3-0 kazandığımız için mutluyuz. Maç içinde zaman zaman basit hatalarımız oldu. Belki serviste ritmimizi bulamadık ama set sonlarında iyi servis atarak, hücum-defansta güzel çözümler ürettik. Camiamıza bu galibiyet hayırlı olsun. Yenilgisiz yolumuza devam ediyoruz. Henüz ligin başındayız. Şu an için bir şey söylemek erken olur. Ligde namağlup ilerlemek tabii ki bizi motive ediyor. VakıfBank gibi çok zorlu ekiple karşılaşacağız. O zaman da gerçek gücümüzü tekrardan görmüş olacağız. Şu ana kadar hedef maçlarımızı başarıyla tamamladık. Takım içinde güzel enerji var. İyi çalışıyoruz. Sağlıklı iş ortamı olunca bu oyun sahaya yansıyor. Taraftarlarımız bizi gönülden destekliyor. Teşekkür ediyoruz. Hep birlikte inşallah güzel bir şekilde sezonu devam ettirip, sonunda da gülen taraf biz olacağız diye ümit ediyorum.” dedi."

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"3-0’LIK SKORLA AYRILDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Gizem Örge: “Derbi her zaman derbidir bizim için. 3-0’lık skorla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Set başında hatalarımız oldu ama sonrasında toparlamayı bildik. Takım olarak iyi performans sergiledik. Galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Medicana'nın derbi galibiyeti sonrası paylaşımları:

Sessizlik. 🤫 https://t.co/2L0vnsjBiw — Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) November 1, 2026

Jungle Story: The End. #SarıMelekler https://t.co/jL8HZPwVig — Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) November 1, 2026