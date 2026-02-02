×
Fenerbahçe'den derbi galibiyeti sonrası Galatasaray'a gönderme!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 12:58

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbide Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana mücadele sonunda göndermeli paylaşım yaptı.

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Daikin ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe'de Arina Fedorovtseva kaydettiği 18 sayıyla maçın skoreri olurken; Hande Baladın ile Ana Cristina De Souza da 13’er sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Eda Erdem ve Ana Cristina’nın derbi galibiyeti sonrası görüşleri şu şekilde oldu:

"VARGAS'IN YOKLUĞUNDA ANA CRISTINA ÇOK GÜZEL SORUMLULUK ALDI"

Eda Erdem: Derbiyi 3-0 bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok güzel bir atmosfer vardı. Maça çok sıkı başladık. İyi servisler attık. Bunun yanında da blok defansta da çok iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Vargas'ın yokluğunda Ana Cristina çok güzel sorumluluk aldı. Takım olarak beraber oynadığımız, kenetlendiğimiz bir derbi galibiyeti oldu. Tüm takım arkadaşlarımın eline emeğine sağlık.

"GALATASARAY'A KARŞI KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Ana Cristina: Oyundan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'a karşı kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Herkes bu maçı bekliyordu. Bence bugün elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maça çok odaklı bir giriş yapmaya çalıştık. Zaten bu yapmamız gerek bir şeydi.

Biz de bunu yaptık. Bu yüzden bizimle çok gurur duyuyorum. Ayrıca kendi adıma da çok mutluyum. Belki de bu sahadaki en iyi hallerimden biriydi. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum.

FENERBAHÇE'DEN DERBİ ZAFERİ SONRASI GÖNDERMELİ PAYLAŞIMLAR

Bir diğer paylaşım ise Arina Fedorovtseva üzerinden geldi.

