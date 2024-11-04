Fenerbahçe'den deplasmanda büyük seri! Trabzonspor maçıyla 25 oldu...

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında Papara Park Stadyumu'nda Trabzonspor’a konuk oldu. Karşılıklı gollere sahne olan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 42’nci dakikada Fred, 75’inci dakikada Edin Dzeko ve 90+12’nci dakikada Sofyan Amrabat kaydetti. Trabzonspor’un gollerini ise 59 ve 67’nci dakikada penaltıdan Simon Banza attı.

Bu sonucun ardından puanını 23 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5’e indirdi.

DEPLASMAN SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARDI

Fenerbahçe, Süper Lig’de kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, ligdeki son 25 deplasman maçında mağlubiyet yaşamadı. 20 karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Sarı-lacivertliler, 5 maçta ise berabere kaldı.

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LİGDE KAZANDIĞI MAÇLARDA İLK KEZ GOL YEDİ

Trabzonspor maçı öncesinde ligde 6 galibiyeti olan Fenerbahçe, kazandığı maçlarda gol yememişti. Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sezon ligde ilk kez kazandığı bir maçta kalesinde gol gördü.

FRED, TRABZON DEPLASMANINI BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred, geçtiğimiz sezon Trabzon’da oynanan ve sarı-lacivertli ekibin yine 3-2 kazandığı maçta 2 gol atmıştı. Bu maçta da takımının ilk golünü kaydederek Trabzonspor ağlarını sarsan 31 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı deplasmanda forma giydiği 2’nci maçta 3’üncü golünü attı.

AMRABAT'TAN İLK GOL

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. 28 yaşındaki orta saha, Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları maçın 90+12’nci dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

MOURİNHO’NUN SOL BEKTE TERCİHİ MERT MÜLDÜR OLDU

Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları maçta sol bekte Mert Müldür’e görev verdi. Daha önce Manchester United maçında da sol bekte oynayan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2’nci kez bu pozisyonda forma giydi. Mourinho’nun Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan Bodrum FK maçındaki sol bek tercihi ise Filip Kostic olmuştu.

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SIRADAKİ RAKİP AZ ALKMAAR

Trabzon'dan 3 puanla dönen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk olacak. 7 Kasım Perşembe günü AFAS Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

Bu maç öncesinde UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sarı-lacivertliler, 5 puan ile 13’üncü sırada yer alıyor.