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Fenerbahçe'den Danso için 20 milyon euroluk teklif!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Danso
Fenerbahçeden Danso için 20 milyon euroluk teklif
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 07:00

Fransı basını, Fenerbahçe'nin Danso için Lens'e yaptğı teklifi duyurdu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devre arası transferi için “2 stoper ve 1 sol olmazsa olmazımız. Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size” derken Lens’in Avusturyalı savunmacısı Kevin Danso ile ilgili olarak Fransa’dan çarpıcı bir iddia geldi.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, sarı lacivertlilerin Kevin Danso transferi için son saatlerde girişimlerini arttırdığını ve 20 Milyon Euro’luk ilk resmi teklifini yaptığını duyurdu. Haberde, G.Saray’ın da Danso’nun transferiyle ilgilendiği belirtildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Danso

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