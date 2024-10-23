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Fenerbahçe'den Cristian Medina için 15 milyon dolar

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#Transfer#Fenerbahçe#Cristian Medina
Fenerbahçeden Cristian Medina için 15 milyon dolar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 07:00

F.Bahçe’nin Arjantinli futbolcu için yeniden devrede olduğu iddia edildi. Arjantin basınına göre sarı lacivertli kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Boca Juniors’a 10 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus ile sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

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F.Bahçe, yaz transfer döneminde transfer etmek istediği ancak kulübü Boca Juniors’tan ret yanıtı aldığı Cristian Medina için ısrarını sürdürüyor üstelik Arjantin basınına göre bu kez mutlu sona yakın. Arjantin basınına göre Fenerbahçe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Arjantin temsilcisine 10 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus ile sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

Haberlerde Fenerbahçe’nin Medina ile büyük oranda anlaştığı Arjantinli futbolcunun ocak ayında Kanarya’da top koşturmaya yakın olduğu aktarıldı. Medina bu yıl Boca Juniors’ta toplam 30 maça çıkarken üç de gol atmayı başardı.

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F.BAHÇE EViNDE ZENiT’i AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe, 3 hafta sonra liglere verilen milli arada Rus takımı Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 15 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Maçın bilet satışları ve yayıncısı daha sonra açıklanacak.

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#Transfer#Fenerbahçe#Cristian Medina

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