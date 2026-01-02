Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı: Ademola Lookman ve Alexander Sörloth

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam tüm hızıyla devam ederken Lookman ve Sörloth için bir kez daha düğmeye basıldı.

beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Ademola Lookman ve Alexandr Sörloth transferlerinde mutlu sona çok yaklaştı.

İTALYA'YA GİTTİ

Haberde; Fenerbahçe’de futbol şubesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın, Lookman transferinde sona gelebilmek için Atalanta yetkilileri ile görüşmeye İtalya'ya gittiği belirtildi.

SONRAKİ DURAK İSPANYA

Ayrıca forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetimin, Süper Kupa yarı final maçının ardından Sörloth transferi görüşmelerinde bulunmak için İspanya’da olacağı bilgisi de verildi.

Bu sezon Atalanta ile 16 maçta boy gösteren Lookman; 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Atletico Madrid forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Norveçli santrfor Sörloth ise 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.