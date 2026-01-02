×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı: Ademola Lookman ve Alexander Sörloth

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Lookman#Sörloth
Fenerbahçeden çifte transfer harekatı: Ademola Lookman ve Alexander Sörloth
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 20:31

Fenerbahçe yönetimi, Ademola Lookman ve Alexander Sörloth'un transferlerinde mutlu sona ulaşmak içni harekete geçti. Yönetimden Ertan Torunoğulları, İtalya'ya gitti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam tüm hızıyla devam ederken Lookman ve Sörloth için bir kez daha düğmeye basıldı.

beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Ademola Lookman ve Alexandr Sörloth transferlerinde mutlu sona çok yaklaştı.

Gözden KaçmasınKenan Yıldız, Juventusa sözleşme şartlarını sunduKenan Yıldız, Juventus'a sözleşme şartlarını sundu!Haberi görüntüle

İTALYA'YA GİTTİ

Haberde; Fenerbahçe’de futbol şubesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın, Lookman transferinde sona gelebilmek için Atalanta yetkilileri ile görüşmeye İtalya'ya gittiği belirtildi.

Fenerbahçeden çifte transfer harekatı: Ademola Lookman ve Alexander Sörloth

SONRAKİ DURAK İSPANYA

Ayrıca forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetimin, Süper Kupa yarı final maçının ardından Sörloth transferi görüşmelerinde bulunmak için İspanya’da olacağı bilgisi de verildi.

Haberin Devamı

Bu sezon Atalanta ile 16 maçta boy gösteren Lookman; 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Atletico Madrid forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Norveçli santrfor Sörloth ise 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Lookman#Sörloth

BAKMADAN GEÇME!