×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den Cherki çıkarması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Cherki
Fenerbahçeden Cherki çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 19:42

Süper Lig'de bitime 2 hafta kalan şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe için Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Ali Koç'un yaz transfer dönemindeki ilk hedefi Lyon forması giyen Cherki olduğu iddia edildi.

FRANSA BASINI YAZDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Cherki için sarı - lacivertli kulübün transferi direkt bitirebileceği öne sürüldü.

Öte yandan haberde Avrupa'nın önemli kulüplerinden de oyuncuya teklif olduğu belirtildi.

Gözden KaçmasınMahmut Uslu, kongre için imza verdiMahmut Uslu, kongre için imza verdi!Haberi görüntüle

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

On numara ve kanatlarda forma giyebilen Rayan Cherki'nin kulübü Lyon ile sözleşmesi 2026'da sona erecek. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberin Devamı

BU SEZON CHERKI

Bu sezon Fransız ekibi ile 44 karşılaşmada forma giyen Cherki, takımına 12 gol, 20 asist katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Cherki

BAKMADAN GEÇME!