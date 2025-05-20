Fenerbahçe'den Cherki çıkarması!

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Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Ali Koç'un yaz transfer dönemindeki ilk hedefi Lyon forması giyen Cherki olduğu iddia edildi.

FRANSA BASINI YAZDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Cherki için sarı - lacivertli kulübün transferi direkt bitirebileceği öne sürüldü.

Öte yandan haberde Avrupa'nın önemli kulüplerinden de oyuncuya teklif olduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

On numara ve kanatlarda forma giyebilen Rayan Cherki'nin kulübü Lyon ile sözleşmesi 2026'da sona erecek. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

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BU SEZON CHERKI

Bu sezon Fransız ekibi ile 44 karşılaşmada forma giyen Cherki, takımına 12 gol, 20 asist katkısı sağladı.