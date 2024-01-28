Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'den İrfan Can Kahveci yanıtı: Forma rekabeti içindeyiz ama...

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Fenerbahçeli futbolcular Alexander Djiku, Miguel Crespo ve Cengiz Ünder, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Takımda rekabetin iyi olduğunu söyleyen Alexander Djiku, "Taraftarlarımızın desteği yeni değil. Hep oradalar, hep destekliyorlar. Biz onlarla çok daha güçlüyüz. Bizi sürekli itiyorlar maç içinde. Gol yemiş olsak da 3 puan için taraftarın desteği de etkili oldu. Daha önce de söyledim; biz gerçekten çok büyük bir takımız. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Takım içi rekabet her zaman iyidir ve önemlidir. Kaliteli oyuncularla oynuyor olmak çok önemli." dedi.

"ŞAKA BİR YANA CENGİZ ÜNDER HARİKA BİR OYUNCU"

Sakatlık dönen Miguel Crespo, galibiyetle ilgili olarak "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu süreçte bana yardımcı olan sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Takımıma yardımcı olabilmek için tekrar hazırım. Benim sahada olduğum son maçta Cengiz Ünder, hat-trick yapmıştı. Hocamıza ikimizi aynı anda oynatmasını söyleyeceğim. Şaka bir yana Cengiz Ünder harika bir oyuncu. Onun adına çok mutluyum." diye konuştu.

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"FORMA REKABETİ İÇİNDEYİZ AMA ÇOK DA YAKIN ARKADAŞIZ"

Maçta iki gol atarak yıldızlaşan Cengiz Ünder ise "İrfan Can Kahveci ile çok yakın arkadaşım, çok uzun yıllardır... Çağlar ve İrfan ile hep birlikteyiz. İrfan atınca çok mutlu oluyorum, ben atınca İrfan çok mutlu oluyor. Birbirimize çok destek veriyoruz. Forma rekabeti içindeyiz ama çok da yakın arkadaşız. Bu bizi çok daha güçlü yapıyor. İkimizin performansı çok çok iyi. Gol atıyoruz. Bundan daha iyi bir şey yok. Çağlar ile 17 senedir arkadaşız. Hiç ayrılmadık. Sürekli telefonla konuşuyorduk zaten. Çok çok mutluyum." açıklamasını yaptı.