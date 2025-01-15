Fenerbahçe'den Caner Erkin'e büyük şok! Mourinho küfürleri ortaya çıkardı, başını yaktı

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Süper Lig’in 17. haftasında oynanan olaylı Eyüpspor-Fenerbahçe maçının devre arasında yaşanan gerilimin detayları ortaya çıktı.

Kasımpaşa'da oynanan maçta sık sık tansiyon yükselirken ilk yarının son anlarında İrfan Can Kahveci ile Caner Erkin arasında yaşanan faul pozisyonu sonrası gerilim tavan yaptı.

MAÇTA GERGİNLİK TAVAN YAPTI

İlk yarının uzatma dakikalarına 1-0 önde giren Eyüpspor'da Caner Erkin, sol çizgide İrfan Can Kahveci ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Eyüpsporlu futbolcular ve kenar yönetimi oyunun durmasını işaret ederken oyun devam etti ve sarı lacivertliler En Nesyri'nin golüyle eşitliği yakaladı.

ARDA TURAN İHRAÇ EDİLDİ

Fenerbahçe'nin golü sonrası öfkeden deliye dönen Teknik Direktör Arda Turan, hem orta hakem hem dördüncü hakeme sert tepki gösterirken kırmızı kartla ihraç edildi.

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Eyüpspor'da futbolcular da hakem Emre Kargın'a itiraz ederken Caner Erkin ve Robin Yalçın sarı kart gördü.

TARTIŞMA KORİDORA TAŞINDI

Bu olay sonrası tansiyon bir hayli yükselirken Eyüpsporlu ve Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan tartışma koridora taşındı.

HT Spor'un haberine göre; koridor ve soyunma odasında yaşanan olayların merkezinde eski Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin yer aldı.

Caner Erkin’in koridorda Fenerbahçeli futbolculara ve teknik heyete küfür ettiği ve bu durumun sarı lacivertli camiada büyük tepki topladığı belirtildi.

Kulüp üyeliğinden ihracı gündeme gelen Caner Erkin, gerginliği başlatan isim olduğu iddia edildi.

MOURINHO ORTAYA ÇIKARDI

Gerginliğin yaşandığı dakikalarda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Caner Erkin’in agresif tavırlarının açıkça yer aldığı belirtildi.