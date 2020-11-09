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GeriFutbol Fenerbahçe'den camiaya 10 Kasım'a özel çağrı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den camiaya 10 Kasım'a özel çağrı

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Fenerbahçe'den camiaya 10 Kasım'a özel çağrı
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Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla camiaya özel bir çağrıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atamızın ilelebet kalplerimize yazılışının 82. yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarımızı '#BizSeniz' görseliyle donatıyor, sonsuz özlemini en derinde yaşıyoruz. Tüm camiamızın da sosyal medya profillerini Atamızın '#BizSeniz' görseli ile donatmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeden camiaya 10 Kasıma özel çağrı

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