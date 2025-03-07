Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'nün sakatlığıyla ilgili açıklama

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de dün akşam Rangers'la oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçına ilk 11'de başlayan ancak 16. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen Çağlar Söyüncü'nün durumu belli oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

YAKLAŞIK 3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Rangers'la oynanacak rövanş maçını kaçıracak olan Çağlar Söyüncü'nün yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.