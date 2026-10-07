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Fenerbahçe'den Brezilya taarruzu! Harekete geçildi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Forvet
Fenerbahçeden Brezilya taarruzu Harekete geçildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 22:40

Fenerbahçe, ocak transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği golcü için hamlesini yapıyor.

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Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe milli ara öncesinde Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle araya moralli girdi.

Fenerbahçeden Brezilya taarruzu Harekete geçildi

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hücum hattından istediği verimi alamayan ve ara transfer döneminin çalışmalarına erkenden başlayan sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçeden Brezilya taarruzu Harekete geçildi

HEDEF GABRIEL BARBOSA

UOL'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Santos'ta forma giyen Gabriel Barbosa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Fenerbahçeden Brezilya taarruzu Harekete geçildi

SICAK BAKIYOR

Haberin detaylarında Brezilyalı santrforun önceliğinin Santos olduğu fakat sarı-lacivertlilere de sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçeden Brezilya taarruzu Harekete geçildi

PERFORMANSI

Bu sezon Santos formasıyla 42 resmi maça çıkan Gabriel Barbosa bu karşılaşmalarda 21 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Forvet

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