Fenerbahçe'den Brezilya taarruzu! Harekete geçildi

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe milli ara öncesinde Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle araya moralli girdi.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Hücum hattından istediği verimi alamayan ve ara transfer döneminin çalışmalarına erkenden başlayan sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı.
HEDEF GABRIEL BARBOSA
UOL'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Santos'ta forma giyen Gabriel Barbosa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
SICAK BAKIYOR
Haberin detaylarında Brezilyalı santrforun önceliğinin Santos olduğu fakat sarı-lacivertlilere de sıcak baktığı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Santos formasıyla 42 resmi maça çıkan Gabriel Barbosa bu karşılaşmalarda 21 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.