Fenerbahçe'den Brezilya taarruzu! Harekete geçildi

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Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe milli ara öncesinde Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle araya moralli girdi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hücum hattından istediği verimi alamayan ve ara transfer döneminin çalışmalarına erkenden başlayan sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

HEDEF GABRIEL BARBOSA

UOL'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Santos'ta forma giyen Gabriel Barbosa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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SICAK BAKIYOR

Haberin detaylarında Brezilyalı santrforun önceliğinin Santos olduğu fakat sarı-lacivertlilere de sıcak baktığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Santos formasıyla 42 resmi maça çıkan Gabriel Barbosa bu karşılaşmalarda 21 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.