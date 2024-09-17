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Fenerbahçe'den Boban Marjanovic çalımı

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#Fenerbahçe#Transfer#Basketbol
Fenerbahçeden Boban Marjanovic çalımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 17:57

Fenerbahçe Beko'nun serbest durumda bulunan ve adı Beşiktaş'la da anılan Boban Marjanovic ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Fenerbahçe Beko'nun serbest durumdaki Boban Marjanovic ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko’da yeni sezon öncesinde çalışmalar sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde Khem Birch’ün ardından uzun rotasyonuna bir takviye daha geliyor.

Eurohoops kaynaklarına göre; Fenerbahçe Beko, serbest durumdaki Boban Marjanovic ile anlaşma sağladı.

Geçen sezonu Rockets‘ta tamamlayan Boban Marjanovic, serbest durumda yer alıyordu.

Boban Marjanovic geçen sezon NBA’de 14 maçta 3.2 sayı – 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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#Fenerbahçe#Transfer#Basketbol

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