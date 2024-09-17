Fenerbahçe'den Boban Marjanovic çalımı

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Beko'nun serbest durumdaki Boban Marjanovic ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko’da yeni sezon öncesinde çalışmalar sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde Khem Birch’ün ardından uzun rotasyonuna bir takviye daha geliyor.
Eurohoops kaynaklarına göre; Fenerbahçe Beko, serbest durumdaki Boban Marjanovic ile anlaşma sağladı.
Geçen sezonu Rockets‘ta tamamlayan Boban Marjanovic, serbest durumda yer alıyordu.
Boban Marjanovic geçen sezon NBA’de 14 maçta 3.2 sayı – 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.