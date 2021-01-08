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GeriFutbol Fenerbahçe'den bir bomba daha! Sokratis adım adım geliyor...
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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den bir bomba daha! Sokratis adım adım geliyor...

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Fenerbahçe’de tüm gözler Mesut Özil transferine çevrilmiş durumda. Ancak sportif direktör Emre Belözoğlu, yapılacak diğer takviyeler için de gece gündüz çalışıyor.

Sarı-Lacivertliler, Yunan savunmacı Sokratis ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu, Arsenal ile görüşerek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini şimdiden sonlandırmaya çalışacak.

Sokratis için İtalyan ekipleri Napoli ve Genoa da devreye girdi. Ancak yıldız futbolcu hem şampiyonluk mücadelesi vermek hem de düzenli olarak forma giymek için Fenerbahçe’yi tercih etti.

Sokratis’in bu seçiminde, Arsenal’dan takım arkadaşı olan Mesut Özil’in de Sarı-Lacivertliler’e imza atma yolunda olmasının etkisi var. Deneyimli stoper, Mesut’un sosyal medyadan paylaştığı İstanbul fotoğrafını ilk beğenen isimlerden biri olmuş

Fenerbahçeden bir bomba daha Sokratis adım adım geliyor...

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