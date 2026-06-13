Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı hazırlığı! Aziz Yıldırım gözünü kararttı

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Fenerbahçe'nin seçim sonrası transferi gündemini forvet ve stoperler meşgul ediyordu. Ancak Kanarya'da farklı bir pozisyon için de çalışmalar başladı: Sol bek...

Aziz Yıldırım ve yönetimi, Avrupa'dan teklifler alan ve ayrılma ihtimali yüksek olan Archie Brown'ın yerine her ihtimale karşı arayışa başladı.

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HEDEF GRIMALDO

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Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş’ın da gündeminde yer alan Alejandro Grimaldo’nun peşine düştü.

Yıldız futbolcu şu anda İspanya ile Dünya Kupası’nda bulunuyor. 30 yaşındaki sol bek, dev turnuvanın ardından 3 yıldır formasını giydiği ve şampiyonluk yaşadığı Bayer Leverkusen’den ayrılmanın planlarını yapıyor.

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AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Grimaldo’nun ayrılık ihtimali, özellikle ülkesinden birçok takımın iştahını kabarttı.

Atletico Madrid, Villarreal ve Sevilla’nın başarılı oyuncuyla yakından ilgilendiği kaydedildi. İspanyol oyuncunun ise Atletico'yu çok istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Grimaldo'yu özellikle Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş da istemiş, hatta yabancı basında siyah-beyazlı takımın İspanyol sol bekle prensip anlaşmasına vardığı yönünde haberler dahi çıkmıştı.

CAZİP TEKLİFLE AKLI ÇELİNECEK

Sarı-lacivertli yönetim, birçok takımın peşinde olduğu Alejandro Grimaldo’nun aklını cazip bir teklifle çelmeye çalışacak.

LEVERKUSEN 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Leverkusen’de 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız futbolcunun bonservis bedelinin 10 milyon Euro civarında olduğu öne sürüldü.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda 46 maçta görev yapan Grimaldo, 14 gol atıp 12 de asist üretti.

Grimaldo sol bekin yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.