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Fenerbahçeâ€™den BeÅŸiktaÅŸ'a Marjanovic çalÄ±mÄ±

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#Transfer#Fenerbahçe#BeÅŸiktaÅŸ
FenerbahÃ§eâ€™den BeÅŸiktaÅŸa Marjanovic Ã§alÄ±mÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 07:00

SarÄ± lacivertliler, ezeli rakiplerinin transfer gÃ¼ndeminde yer alan SÄ±rp basketbolcu Boban Marjanovic ile anlaÅŸtÄ±. 2.24 metrelik boyu ve 132 kiloluk aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ile NBAâ€™in en uzun oyuncusu olan Marjanovic, yarÄ±n Ä°stanbulâ€™a gelip imza atacak.

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FenerbahÃ§e Beko, sÃ¼rpriz bir transfere imza atarak, SÄ±rp basketbolcu Boban Marjanovic ile anlaÅŸtÄ±. Profesyonel kariyerini 2015â€™ten bu yana NBAâ€™de sÃ¼rdÃ¼ren 36 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, son olarak Alperen ÅžengÃ¼nâ€™Ã¼n takÄ±mÄ± Houston Rocketsâ€™ta forma giydi. Marjanovic yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinde Ä°stanbulâ€™a gelerek kendisini resmen FenerbahÃ§eli yapan sÃ¶zleÅŸmeyi imzalayacak.

Ä°KÄ° TARAFIN DA Ã‡IKIÅž HAKKI VARÂ

2.24 metrelik boyu ve 132 kiloluk aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ile NBAâ€™in en uzun ve en aÄŸÄ±r basketbolcusu olan Boban Marjanovic, daha Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ Fibabankaâ€™nÄ±n gÃ¼ndemine gelmiÅŸti. FenerbahÃ§e Beko ile Marjanovic arasÄ±nda imzalanan sÃ¶zleÅŸmede her iki tarafÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ hakkÄ± bulunduÄŸu bildirildi. TecrÃ¼beli oyuncu geÃ§en sezon NBAâ€™de 14 maÃ§ta 3.2 sayÄ± ve 2.3 ribaund ortalamalarÄ± yakalamÄ±ÅŸtÄ±.

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#Transfer#Fenerbahçe#BeÅŸiktaÅŸ

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