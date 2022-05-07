Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi taraftara açık antrenman!

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Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 36. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda taraftarlarıyla gerçekleştirdi.

Ülker Stadyumu'nu adeta tıklım tıklım dolduran sarı lacivertli taraftarlar futbolculara büyük sevgi gösterisinde bulunurken tezahüratlarla takımlarına zorlu maç öncesi destek oldular.

Fenerbahçeli futbolcular da taraftarlarının desteğini karşılıksız bırakmayarak idman öncesi tribünleri selamladılar.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, bu idmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas ve koşu çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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Öte yandan Fenerbahçe'de Szalai, Pelkas, Crespo, Kim Min-Jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Antrenmanın bitmesinin ardından ise bazı futbolcular, giydikleri tişörtleri taraftara hediye etti.