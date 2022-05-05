Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi taraftara açık antrenman

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Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbi öncesi Kadıköy'de taraftarıyla buluşacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17:45'te Ülker Stadyumu'nda taraftara açık antrenman düzenleneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımız, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde taraftarımıza açık bir şekilde gerçekleştirecektir.

Fenerbahçemiz, her zaman ve her şartta Sarı Lacivertimizin yanında olan, Kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor!

Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır.

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Not: Stadımıza giriş için, passo.com.tr üzerinden, 1 TL karşılığında biletin temin edilmesi gerekmektedir.

Bugünkü antrenmandan detaylar

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edilirken, Kim Min-Jae günü takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın saat 17.45'te Ülker Stadyumu'nda basına ve taraftara açık şekilde sürdürecek.