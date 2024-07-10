×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için resmi teklif! Milli golcü için masadaki rakam belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Bertuğ Yıldırım#Transfer
Fenerbahçeden Bertuğ Yıldırım için resmi teklif Milli golcü için masadaki rakam belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:00

Sarı lacivertliler, 21 yaşındaki milli golcü için kulübü Rennes’e resmi teklifte bulundu ve beklemeye geçti. Kanarya’nın, geçen yaz Hatayspor’dan 5.3 milyon Euro’ya transfer olan genç futbolcu için Rennes’e bonuslar dahil 6 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı öne sürüldü. Milli futbolcumuza Almanya’dan da talipler olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe milli forvet Bertuğ Yıldırım’ın peşinde... Yeni sezonda yabancı kontenjanının azalacak olması nedeniyle yerli isimleri çoğaltmak isteyen sarı lacivertli yönetim, Fransa’nın Rennes takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım için resmi teklif yaparak beklemeye geçti. Fenerbahçe’nin, geçen yaz Hatayspor’dan 5.3 milyon Euro’ya alınan genç futbolcu için Rennes’e bonuslar dahil 6 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Gözden KaçmasınMakedon golcü ilk kez açıkladı: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaştan teklif aldım | Sergen Hoca babaydı, Montella iyi iş çıkardı | Dzeko, Icardinin önündeMakedon golcü ilk kez açıkladı: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif aldım | Sergen Hoca babaydı, Montella iyi iş çıkardı | Dzeko, Icardi'nin önündeHaberi görüntüle

28 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe’nin uzun süredir izlediği 21 yaşındaki oyuncuya Almanya’dan da ciddi taliplerin olduğu öğrenildi. Rennes’deki ilk sezonunda 28 karşılaşmaya çıkan Bertuğ 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. 3 kez de A milli olan genç forvet 3 kez gol atmayı başardı. Bertuğ, A Milli Takım’ın EURO 2024 kadrosunda da yer almasına karşın süre bulamadı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Bertuğ Yıldırım#Transfer

BAKMADAN GEÇME!