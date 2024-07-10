Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için resmi teklif! Milli golcü için masadaki rakam belli oldu

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe milli forvet Bertuğ Yıldırım’ın peşinde... Yeni sezonda yabancı kontenjanının azalacak olması nedeniyle yerli isimleri çoğaltmak isteyen sarı lacivertli yönetim, Fransa’nın Rennes takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım için resmi teklif yaparak beklemeye geçti. Fenerbahçe’nin, geçen yaz Hatayspor’dan 5.3 milyon Euro’ya alınan genç futbolcu için Rennes’e bonuslar dahil 6 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

28 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe’nin uzun süredir izlediği 21 yaşındaki oyuncuya Almanya’dan da ciddi taliplerin olduğu öğrenildi. Rennes’deki ilk sezonunda 28 karşılaşmaya çıkan Bertuğ 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. 3 kez de A milli olan genç forvet 3 kez gol atmayı başardı. Bertuğ, A Milli Takım’ın EURO 2024 kadrosunda da yer almasına karşın süre bulamadı.

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