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Fenerbahçe'den Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın için sakatlık açıklaması!

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#Fenerbahçe#Livakovic#Becao
Fenerbahçeden Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 16:33

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

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Süper Lig'de Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, oynanan maçta sakatlık yaşayan Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın için açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur. Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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#Fenerbahçe#Livakovic#Becao

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