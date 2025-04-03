×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den basın toplantısına katılım yok!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Türkiye Kupası
Fenerbahçeden basın toplantısına katılım yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 00:39

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenmesi sonrası basın toplantısına hiçbir teknik sorumlu katılmadı.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken, derbi sarı-kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Müsabakada son düdüğün çalmasıyla birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, saha içerisinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulundu. Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkarken, sarı-kırmızılı teknik adam yere düştü. Hakem Cihan Aydın, sarı-lacivertli teknik adama kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti de 90. dakikada yaşanan kavgada kırmızı kart gördü. Derbide yaşanan kavga ve tartışmalardan dolayı Fenerbahçe tarafından tepki amaçlı basın toplantısında katılım sağlanmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!