Fenerbahçe'den Bas Dost ve Mbawana Samatta bombası | Son Dakika Transfer Haberleri

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bas Dost'un bonservisi için Eintracht Frankfurt'la görüşmeler aralıksız devam ediyor. Samatta için ise Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapılıyor.

Uzun lig maratonunu düşünen Fenerbahçe iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun oyncuların menajerleri ile iletişim kurduğu ve aşama kaydettiği de bildirildi. (Takvim)

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!