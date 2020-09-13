Fenerbahçe'den Bas Dost ve Mbawana Samatta bombası | Son Dakika Transfer Haberleri
Yeni sezona galibiyet ile başlayan Fenerbahçe forvet transferi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler gündemine Bast Dost ve Mbwana Samatta'yı aldı. Kanarya Bas Dost’u bonservisiyle almak isterken, Samatta’yı kiralamak istiyor.
Bas Dost'un bonservisi için Eintracht Frankfurt'la görüşmeler aralıksız devam ediyor. Samatta için ise Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapılıyor.
Uzun lig maratonunu düşünen Fenerbahçe iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun oyncuların menajerleri ile iletişim kurduğu ve aşama kaydettiği de bildirildi. (Takvim)
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