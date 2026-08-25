Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer resmileşiyor! Şehre vardı

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Fenerbahçe'nin daha önce Girona ve Dinamo Zagreb'e kiraladığı, kadrosunda düşünmediği Livakovic dünya devi Barcelona'ya transfer oluyor.

Sarı lacivertlilerin 2023 yılında 6.65 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Hırvat eldiven, isteneni verememiş ve daha önce 2 kez kiralanmıştı.

GIRONA, ZAGREB, BARCELONA

Dominik Livakovic, geçtiğimiz sezon Girona'ya kiralanmış ancak burada istediğini bulamamıştı.

Daha sonra ülkesinin takımını Dinamo Zagreb'e giden Livakovic, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin tekrar yolunu tutmuştu.

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BONSERVİS KAZANDIRDI

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Barcelona'ya 2 milyon Euro bedelle sattı ve anlaşmada 2 milyon Euro bonus bulunuyor. Sarı lacivertliler, oyuncudan toplam 4 milyon Euro kazanacak.

BARCELONA'YA VARDI

Öte yandan Livakovic, Barcelona şehrine vardı. Havalimanında objektiflere yakalanan tecrübeli eldivenin, sözleşme şartları belli oldu.

Buna göre Livakovic, Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Hırvat kaleci, 26 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmen Barcelona'nın oyuncusu olacak.