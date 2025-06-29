Fenerbahçe’den ayrılıyordu, geri dönebilir Mourinho transferini istedi

SANCHO'DAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Manchester United’dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Jadon Sancho, Fenerbahçe’nin de gündemine gelen oyunculardan biriydi. Yıllık maaşı 13 milyon Euro olan Sancho’yu İngiliz ekibi, 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline göndermeye sıcak bakıyor. Yakın zamanda Kanarya’nın yanı sıra İtalya’dan Napoli ile Juventus, yıldız futbolcu için devreye girmişti. Ancak bu iki kulübün de, tecrübeli futbolcunun yüksek maaşını tam olarak ödemeye istekli olmadığı bildirildi. Şu aşamada Kanarya ile birlikte tüm kulüplerin, oyuncu tarafının maaşında indirime gitmesi için bekleyişe geçtiği bildirildi.