Fenerbahçe’den ayrılıyordu, geri dönebilir Mourinho transferini istedi

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Bologna, Ciro Immobile'ye yaptığı 2 milyon euroluk teklifi, 2.5 milyon euro'ya çıkarttı.
İtalyan ekibi Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya yakın.
Fenerbahçe’nin transfer gündemine gelen Dusan Vlahovic için İtalyan basını son durumu paylaştı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Vlahovic, Juventus'tan ayrılmak istemiyor ve takımda kalacağını arkadaşlarına bildirdi.
Juventus'un sezon sonunda Vlahovic ile yollarını ayırmak istediği ve yerine Jonathan David’i transfer etmek istediği öne sürülmüştü.
Geçen sezonu Juventus’tan kiralık olarak Fenerbahçe’de geçiren Filip Kostic, sonrasında FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yer alan kulübüne geri dönmüştü. Sarı-Lacivertliler, sol kanat beki transferinde Kostic’i yeniden takımda görmek istiyor. Henüz geleceğiyle ilgili kararsız olduğu konuşulan Sırp oyuncunun durumunun ise ABD’deki turnuvanın bitmesinin ardından belli olacağı ifade ediliyor.
(Fanatik)
Son olarak Juventus’un yeni genel menajeri Damien Comolli üzerinden transferini bitirmeye çalıştığı Jonathan David’in yeni sezondaki durağı henüz netlik kazanmış değil. Fenerbahçe’nin de radarında olan David’in, İtalyan ekibine daha yakın olduğu konuşuluyordu. Ancak Çizme basınında çıkan haberlere göre Juve ile Kanadalı oyuncunun tarafının sadece ön bir görüşme yaptıkları, henüz mali konularda masaya oturmadıkları vurgulandı.
(Fanatik)
Rusya’da CSKA Moskova ile ilgili haberlere yer veren PFC CSKA News adlı internet sitesinin haberine göre Fenerbahçe, bir süredir listesinde yer alan Matvey Kislyak için çalışmalarını sürdürüyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemeyen CSKA’nın kapısını yeni bir teklifle çaldığı iddia edilen SarıLacivertliler’in, bu transferde Sofyan Amrabat’ı gözden çıkarmaya hazır olduğu bildirildi. Amrabat’ın karşılığında Kislyak’ı isteyen Kanarya’nın, karşı tarafın cevabını beklediği ifade edildi. Ortalama piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan genç orta saha oyuncusu geçen sezon 33 resmi maça çıktı, 4 kez rakip fileleri salladı ve 1 de asist yaptı.
(Fanatik)
Manchester United’dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Jadon Sancho, Fenerbahçe’nin de gündemine gelen oyunculardan biriydi. Yıllık maaşı 13 milyon Euro olan Sancho’yu İngiliz ekibi, 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline göndermeye sıcak bakıyor. Yakın zamanda Kanarya’nın yanı sıra İtalya’dan Napoli ile Juventus, yıldız futbolcu için devreye girmişti. Ancak bu iki kulübün de, tecrübeli futbolcunun yüksek maaşını tam olarak ödemeye istekli olmadığı bildirildi. Şu aşamada Kanarya ile birlikte tüm kulüplerin, oyuncu tarafının maaşında indirime gitmesi için bekleyişe geçtiği bildirildi.
Avrupa ekiplerini peşine takan Romulo için Fulham ve Leipzig tekrardan masaya oturmaya hazırlanıyor.