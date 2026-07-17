Fenerbahçe'den ayrılıyor! Teklifi kabul etti

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Fenerbahçe, elindeki yabancı futbolcuların bir bölümü ile yollarını ayırıp kadroda revizyona gidecek. Bu bağlamda ilk 11'de yer bulamayan yabancılarla yollar ayrılacak.

Sarı lacivertlilere bu hususta Musaba cephesinden yeni haber geldi. Tecrübeli kanat oyuncusunun yeni durağı, Bundesliga olabilir.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Aktarılan bilgilere göre Musaba, Schalke 04 ile görüştü. Schalke futbol direktörü Youri Mulder, oyuncunun temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdi ve transfer için olumlu yanıt aldı.

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GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Mulder'in yakın zamanda Musaba için Fenerbahçe'ye teklif yapması ve kiralamaya yönelik talepte bulunması bekleniyor. Schalke, transferin büyük ölçüde tamamlanacağını düşünüyor.