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Fenerbahçe'den ayrılıyor! Teklifi kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Musaba
Fenerbahçeden ayrılıyor Teklifi kabul etti
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 14:10

Fenerbhaçe'nin geçtiğimiz ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Musaba, sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Musaba'nın yeni durağı Almanya olabilir.

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Fenerbahçe, elindeki yabancı futbolcuların bir bölümü ile yollarını ayırıp kadroda revizyona gidecek. Bu bağlamda ilk 11'de yer bulamayan yabancılarla yollar ayrılacak.

Fenerbahçeden ayrılıyor Teklifi kabul etti

Sarı lacivertlilere bu hususta Musaba cephesinden yeni haber geldi. Tecrübeli kanat oyuncusunun yeni durağı, Bundesliga olabilir.

Fenerbahçeden ayrılıyor Teklifi kabul etti

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Aktarılan bilgilere göre Musaba, Schalke 04 ile görüştü. Schalke futbol direktörü Youri Mulder, oyuncunun temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdi ve transfer için olumlu yanıt aldı.

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Fenerbahçeden ayrılıyor Teklifi kabul etti

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Mulder'in yakın zamanda Musaba için Fenerbahçe'ye teklif yapması ve kiralamaya yönelik talepte bulunması bekleniyor. Schalke, transferin büyük ölçüde tamamlanacağını düşünüyor.

Fenerbahçeden ayrılıyor Teklifi kabul etti

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#Fenerbahçe#Transfer#Musaba

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