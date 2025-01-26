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Fenerbahçe'den ayrılıyor Premier Lig devine transfer oluyor! Allan St. Maximin için flaş iddia

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#Transfer#Fenerbahçe#Maximin
Fenerbahçeden ayrılıyor Premier Lig devine transfer oluyor Allan St. Maximin için flaş iddia
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 09:45

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık kadrosuna kattığı ve Mourinho'nun bizzat transferini talep ettiği bilinen Allan Saint-Maximin'e dair yol ayrımına gelindi. Yıldız oyuncu, Mourinho'nun sistemine uymadı ve ayrılığı çok yakın. Bununla beraber St Maximin'in yeni rotası, Fenerbahçe'nin beğenmemesine karşın oldukça şaşırtıcı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, sezon başında yıldız kanat oyuncucsu Allan Saint-Maximin'i yıllık 8 milyon Euro maaşla kiralamıştı.

Sarı lacivertlilerde oldukça etkili performanslar da gösteren Maximin, son zamanlarda Portekizli teknik adamın taktiğinde uymamaya başlamıştı.

Fenerbahçeden ayrılıyor Premier Lig devine transfer oluyor Allan St. Maximin için flaş iddia

FORMASINI KAYBETTİ
Öyle ki Maximin, bir süredir Fenerbahçe'de ya kadroda olmuyor ya da sonradan oyuna giriyor.

Bu gidişata bir son vermek isteyen yıldız oyuncu da Fenerbahçe cephesi de, ayrılık konusunda sözlü mütabakata varmış durumda. St Maximin'in ayrılığı sadece resmiyete dökülmesi gerekiyor.

PREMIER LİG DEVİNE GİDEBİLİR
Konuya ilişkin transfer haberini kaleme alan Suudi basını ise, Maximin için 2 alternatifi yazdı. Buna göre Maximin ile Crystal Palace ve Manchester United ilgileniyor. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından bu iki takımdam birine gitme olasılığı çok yüksek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Maximin

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