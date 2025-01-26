Fenerbahçe'den ayrılıyor Premier Lig devine transfer oluyor! Allan St. Maximin için flaş iddia

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Fenerbahçe, sezon başında yıldız kanat oyuncucsu Allan Saint-Maximin'i yıllık 8 milyon Euro maaşla kiralamıştı.

Sarı lacivertlilerde oldukça etkili performanslar da gösteren Maximin, son zamanlarda Portekizli teknik adamın taktiğinde uymamaya başlamıştı.



Öyle ki Maximin, bir süredir Fenerbahçe'de ya kadroda olmuyor ya da sonradan oyuna giriyor.

Bu gidişata bir son vermek isteyen yıldız oyuncu da Fenerbahçe cephesi de, ayrılık konusunda sözlü mütabakata varmış durumda. St Maximin'in ayrılığı sadece resmiyete dökülmesi gerekiyor.

PREMIER LİG DEVİNE GİDEBİLİR

Konuya ilişkin transfer haberini kaleme alan Suudi basını ise, Maximin için 2 alternatifi yazdı. Buna göre Maximin ile Crystal Palace ve Manchester United ilgileniyor. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından bu iki takımdam birine gitme olasılığı çok yüksek.