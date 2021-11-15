Fenerbahçe'den ayrılıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Eski hocasından yorum: 'Hiç kolay değil...'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Birçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkatBirçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkat!#Alışveriş Festivali
Başak Cengizi katleden samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Bozun evi görüntülendiBaşak Cengiz'i katleden samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'un evi görüntülendi!#Samuray Kılıcı
Elmalı davasında flaş gelişme Türkiye bu olayı konuşmuştuElmalı davasında flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu#Elmalı Davası
Rekor yakalama için istenen cezalar belli olduRekor yakalama için istenen cezalar belli oldu#Kokain
Başhekimden tedirgin eden sözler Çağrı yaptı ve uyardıBaşhekimden tedirgin eden sözler! Çağrı yaptı ve uyardı#DİYARBAKIR
NATO uyardı: Teyakkuzdayız Sınırda alışılmadık yoğunlaşma...NATO uyardı: Teyakkuzdayız! Sınırda alışılmadık yoğunlaşma...#Jens Stoltenberg
Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğanın konutunu görüntülemişlerdi Soruşturmada yeni detaylar…Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntülemişlerdi! Soruşturmada yeni detaylar…#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gezegenin balinalara çok ihtiyacı var Peki biz ne yaptıkGezegenin balinalara çok ihtiyacı var! Peki biz ne yaptık?#İklim Krizi
Fenerbahçeden ayrılışı olay olmuştu Almanyada kayıp aranıyor...Fenerbahçe'den ayrılışı olay olmuştu! Almanya'da kayıp aranıyor...#Ömer Faruk Beyaz
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... İşte tam o an Hastane önünde dehşetDünya bu görüntüleri konuşuyor... İşte tam o an! Hastane önünde dehşet#Liverpool
Ünlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdiÜnlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdi#Natalia Vodianova
Babası vefat etti Aysun Kayacının büyük acısı...Babası vefat etti! Aysun Kayacı'nın büyük acısı...#Aysun Kayacı
Yeni aşı müjdesi Dünyada bir ilk: Bağışıklık sistemini eğitiyor...Yeni aşı müjdesi! Dünyada bir ilk: Bağışıklık sistemini eğitiyor...#Alzaymır
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'den ayrılıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Eski hocasından yorum: 'Hiç kolay değil...'

#Ömer Faruk Beyaz#Fenerbahçe#Stuttgart
Fenerbahçeden ayrılıp Stuttgarta giden Ömer Faruk Beyaz kayıplarda Eski hocasından yorum: Hiç kolay değil...

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımında kendisini henüz gösteremedi. Ömer Faruk'un Fenerbahçe'deki altyapı antrenörü Şenol Çorlu, eski oyuncusunun durumunu Spor Arena'ya değerlendirdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve iki sezon önce A takımda forma giyip bir süre kaptanlık bandını kolunda taşıyan Ömer Faruk Beyaz, Sarı-lacivertli takımla geçen sezonun sonunda biten sözleşmesini uzatmayıp Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.

18 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart serüveni, beklediği gibi başlamadı.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK UĞRAŞTI AMA OLMADI! STUTTGART İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe'de sportif direktörlük ve teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu'nun ve yönetimin bütün çabalarına rağmen fazla şans bulamayacağını düşündüğü ve Avrupa'da oynamak istediği için sözleşmesini uzatmak istemeyen Ömer Faruk, 7 Haziran'da Stuttgart ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

"ALDIĞIM KARAR SİZLERİ ÜZMÜŞ OLABİLİR AMA..."

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye duygusal bir mesajla veda eden Ömer Faruk paylaşımında; "Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, bugün resmi olarak kulübüm Fenerbahçe'den ayrılıp yeni bir maceraya atılıyorum. Seçtiğim bu yol kimilerinizi kırmış, kimilerinizi üzmüş olabilir ancak ben kariyerim için en doğrusu olduğunu düşündüğüm Avrupa hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorum. Başta başkanım Ali Koç olmak üzere gerek A takımda gerek altyapıda üzerimde emeği olan herkese ve son olarak bütün taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN GENÇ KAPTANI

Haberin Devamı

Ömer Faruk Beyaz, 2019/20 sezonunun 34. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe kaptanlık bandını Emre Belözoğlu'ndan almış ve Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı olmuştu.

Fenerbahçeden ayrılıp Stuttgarta giden Ömer Faruk Beyaz kayıplarda Eski hocasından yorum: Hiç kolay değil...

ÖNCE LİSANS KRİZİ YAŞADI

Stuttgart'ın sezon öncesi çalışmalarında yer alan Ömer Faruk'a AB vatandaşı olmaması ve 18 yaşından küçük olması nedeniyle lisans çıkarılamamıştı. 29 Ağustos'ta 18 yaşına giren genç futbolcunun lisans problemi ortadan kalktı.

SÜRE ALMAKTA ZORLANDI! SADECE 35 DAKİKA

Sezonun ilk 3 haftasını lisans problemi sebebiyle formasından ayrı geçiren Ömer Faruk, 4. haftada Stuttgart'ın Frankfurt ile karşılaşıp 1-1 berabere kaldığı maçta 28 dakika süre alarak yeni takımıyla ilk kez maç heyecanı yaşadı. Takip eden hafta Leverkusen deplasmanında 7 dakika şans bulan Ömer Faruk, bu maçın ardından 4 hafta kadroya giremedi, son iki haftada ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.

Fenerbahçeden ayrılıp Stuttgarta giden Ömer Faruk Beyaz kayıplarda Eski hocasından yorum: Hiç kolay değil...

Haberin Devamı

KUPADA İSE 11 DAKİKA

Ömer Faruk Beyaz, Almanya Kupası ikinci turunda Köln'e 2-0 yenilerek elendikleri maçta ise 11 dakika süre aldı. Genç futbolcu, yeni takımında 4 maçta 46 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE'DE 2 SEZON, 8 MAÇ, 228 DAKİKA

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de ise iki sezonda A takımla kupada ve ligde toplam 8 maça çıkıp 228 dakika sahada kaldı.

ESKİ HOCASI ŞENOL ÇORLU'DAN ÖMER FARUK BEYAZ YORUMU

Fenerbahçe'nin eski altyapı antrenörü Şenol Çorlu, Ömer Faruk'un Almanya'daki durumunu Spor Arena'ya değerlendirdi.

Haberin Devamı

Şenol Çorlu'nun Ömer Faruk Beyaz ile ilgili görüşleri şu şekilde:

Genç futbolcuların bu tarz kulüp değişimlerinde sorunlar doğal. Fiziksel anlamda bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Ömer'in durumunu yadırgamıyorum, geçiş sürecinde bunlar oluyor. Belli bir süre Almanya'ya alışması lazım, en az 1 yıl Ömer'i beklemek lazım ve inanın hiç kolay değil. Almanya'da futbol çok daha zor ve muhtemelen orada yalnız başına. Kendisi çok yetenekli ve eksiklerini zamanla kapatacaktır. İmkan ve süre verilirse daha güzel olacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Faruk Beyaz#Fenerbahçe#Stuttgart

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz