Fenerbahçe'den ayrılıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Eski hocasından yorum: 'Hiç kolay değil...'

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Fenerbahçe altyapısından yetişen ve iki sezon önce A takımda forma giyip bir süre kaptanlık bandını kolunda taşıyan Ömer Faruk Beyaz, Sarı-lacivertli takımla geçen sezonun sonunda biten sözleşmesini uzatmayıp Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.

18 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart serüveni, beklediği gibi başlamadı.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK UĞRAŞTI AMA OLMADI! STUTTGART İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe'de sportif direktörlük ve teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu'nun ve yönetimin bütün çabalarına rağmen fazla şans bulamayacağını düşündüğü ve Avrupa'da oynamak istediği için sözleşmesini uzatmak istemeyen Ömer Faruk, 7 Haziran'da Stuttgart ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

"ALDIĞIM KARAR SİZLERİ ÜZMÜŞ OLABİLİR AMA..."

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye duygusal bir mesajla veda eden Ömer Faruk paylaşımında; "Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, bugün resmi olarak kulübüm Fenerbahçe'den ayrılıp yeni bir maceraya atılıyorum. Seçtiğim bu yol kimilerinizi kırmış, kimilerinizi üzmüş olabilir ancak ben kariyerim için en doğrusu olduğunu düşündüğüm Avrupa hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorum. Başta başkanım Ali Koç olmak üzere gerek A takımda gerek altyapıda üzerimde emeği olan herkese ve son olarak bütün taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN GENÇ KAPTANI

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Ömer Faruk Beyaz, 2019/20 sezonunun 34. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe kaptanlık bandını Emre Belözoğlu'ndan almış ve Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı olmuştu.

ÖNCE LİSANS KRİZİ YAŞADI

Stuttgart'ın sezon öncesi çalışmalarında yer alan Ömer Faruk'a AB vatandaşı olmaması ve 18 yaşından küçük olması nedeniyle lisans çıkarılamamıştı. 29 Ağustos'ta 18 yaşına giren genç futbolcunun lisans problemi ortadan kalktı.

SÜRE ALMAKTA ZORLANDI! SADECE 35 DAKİKA

Sezonun ilk 3 haftasını lisans problemi sebebiyle formasından ayrı geçiren Ömer Faruk, 4. haftada Stuttgart'ın Frankfurt ile karşılaşıp 1-1 berabere kaldığı maçta 28 dakika süre alarak yeni takımıyla ilk kez maç heyecanı yaşadı. Takip eden hafta Leverkusen deplasmanında 7 dakika şans bulan Ömer Faruk, bu maçın ardından 4 hafta kadroya giremedi, son iki haftada ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.

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KUPADA İSE 11 DAKİKA

Ömer Faruk Beyaz, Almanya Kupası ikinci turunda Köln'e 2-0 yenilerek elendikleri maçta ise 11 dakika süre aldı. Genç futbolcu, yeni takımında 4 maçta 46 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE'DE 2 SEZON, 8 MAÇ, 228 DAKİKA

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de ise iki sezonda A takımla kupada ve ligde toplam 8 maça çıkıp 228 dakika sahada kaldı.

ESKİ HOCASI ŞENOL ÇORLU'DAN ÖMER FARUK BEYAZ YORUMU

Fenerbahçe'nin eski altyapı antrenörü Şenol Çorlu, Ömer Faruk'un Almanya'daki durumunu Spor Arena'ya değerlendirdi.

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Şenol Çorlu'nun Ömer Faruk Beyaz ile ilgili görüşleri şu şekilde:

Genç futbolcuların bu tarz kulüp değişimlerinde sorunlar doğal. Fiziksel anlamda bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Ömer'in durumunu yadırgamıyorum, geçiş sürecinde bunlar oluyor. Belli bir süre Almanya'ya alışması lazım, en az 1 yıl Ömer'i beklemek lazım ve inanın hiç kolay değil. Almanya'da futbol çok daha zor ve muhtemelen orada yalnız başına. Kendisi çok yetenekli ve eksiklerini zamanla kapatacaktır. İmkan ve süre verilirse daha güzel olacak.

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