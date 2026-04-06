Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımında tutunamadı! Nesyri için sürpriz karar

#En Nesyri#Al Ittihad#Fenerbahçe
Fenerbahçeden ayrıldı, yeni takımında tutunamadı Nesyri için sürpriz karar
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 10:37

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda Al Ittihad'a sattığı En Nesyri konusunda Suudi kulübünden sürpriz bir karar geldi.

Fenerahçe'nin kış transfer sezonunda Suudi kulübü Al Ittihad'a sattığı En Nesyri konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Afrika basınının Suudi basınına dayandırdığı bilgilere göre Al Ittihad, Nesyri ile yollarını ayırma kararı aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberin detaylarında, Suudi kulübünün Nesyri'nin ayrılığı için oyuncu ve temsilcisi ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

Bununla beraber Nesyri'nin ayrılığı ile beraber yeni 9 numara için arayışların da başladığı kaydedildi.

Fenerbahçeden ayrıldı, yeni takımında tutunamadı Nesyri için sürpriz karar

KULÜBÜN HEDEFLERİNDEN UZAKLAŞTI

Nesyri'nin ayrılığına neden olarak, oyuncunun performansı ve kulübün hedeflerinden uzaklaşması sebep gösteriliyor.

Al Ittihad, 45 puanla Suudi Pro Ligi'ne 6. sırada bulunuyor.

En Nesyri, Al Ittihad formasıyla çıktığı toplam 10 maçta 4 gol 1 asist üretti.

#En Nesyri#Al Ittihad#Fenerbahçe

